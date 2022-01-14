Крупнейшее с декабря извержение вулкана произошло в Королевстве Тонга

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Извержение подводного вулкана Хунга Тонга-Хунга-Хаапай началось в Королевстве Тонга и продолжается свыше 12 часов, оно стало крупнейшим с декабря. Об этом сообщает в пятницу новостной портал Matangi Tonga со ссылкой на геологическую службу страны.

"Вулканическое извержение <...> продолжается с 04:20 сегодняшнего утра (18:20 четверга мск - прим. ТАСС). Шлейф пепла, пара и газов был выброшен на высоту 5-20 км над уровнем моря", - сообщила группа исследователей, которой руководит глава Геологической службы Королевства Тонга Тааниел Кула. Они намерены продолжать мониторинг состояния вулкана, пока извержение не прекратится.

По данным портала, небольшие цунами фиксируются в течение всего дня у побережья Тонгатапу - крупнейшего острова архипелага Тонга. Местным жителям рекомендовано воздержаться от купания, а морякам, находящимся в открытом море, предписано перейти на большую глубину.