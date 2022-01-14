В Волгоградской области вторые сутки ищут 15-летнюю школьницу

ВОЛГОГРАД, 14 января. /ТАСС/. Девочка-подросток пропала по дороге в школу в четверг в селе Камышинского района Волгоградской области. Ее поиски идут вторые сутки, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

"13 января в межмуниципальный отдел МВД России "Камышинский" обратилась жительница села Чухонастовка с заявлением о пропаже 15-летней внучки. Со слов женщины, утром девочка ушла в школу, однако до учебного заведения не дошла и домой не вернулась. <…> В Камышинском районе продолжается проведение масштабных мероприятий по розыску без вести пропавшего ребенка", - сказала пресс-служба.

Сообщается, что к поискам ребенка привлечены полицейские, кинологи, общественники и чиновники, а также сотрудники МЧС и военнослужащие, местность обследуют с помощью беспилотников.