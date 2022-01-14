Опекуны девочки, выросшей в московской клинике, просят суд лишить ее родителей прав

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Пресненский суд 17 января рассмотрит иск опекунов девочки, которая до широкой огласки ее истории в СМИ около шести лет жила в перинатальном медицинском центре "Мать и дитя" на Севастопольском проспекте в Москве. Как уточнили ТАСС в пресс-службе суда, опекуны просят лишить биологических родителей девочки прав.

"Пресненский районный суд 17 января проведет заседание по иску опекунов о лишении родительских прав родителей девочки из клиники "Мать и дитя", - сказала собеседница агентства.

5 февраля 2020 года Пресненский суд решил передать в органы опеки дочку Татьяны Максимовой и Юрия Зинкина, ограничив своим решением семью в правах.

Как сообщалось ранее, девочка родилась в 2014 году в клинике "Мать и дитя" и после выписки снова была возвращена матерью в отделение патологии новорожденных, где прожила около шести лет. После того, как история получила широкую огласку в СМИ, судьбой девочки заинтересовались органы опеки и попечительства и надзорное ведомство.

После рождения по медицинским показаниям ребенку оказывался комплекс реанимационных, диагностических, лечебных и реабилитационных процедур, требующих длительного пребывания в условиях стационара. Руководство медцентра в январе 2019 года после очередного отказа родителей забрать ребенка обратилось в органы опеки и попечительства с просьбой разрешить ситуацию. По результатам проведенного медобследования девочка была выписана 20 марта 2019 года, но ее не забрали, после чего был составлен акт об оставлении ребенка, переданный в органы опеки и попечительства.

20 сентября 2019 года Гагаринским районным судом вынесено решение об обязании родителей забрать ребенка. Решение вступило в законную силу 18 ноября 2019 года апелляционным определением Мосгорсуда. Родители в добровольном порядке решение не исполнили, поэтому 5 декабря исполнительные листы, обязывающие родителей забрать ребенка, были сданы в Федеральную службу судебных приставов.