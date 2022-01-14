Около храма Великомученика Георгия Победоносца в Москве произошел пожар

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Пожар произошел около храма Великомученика Георгия Победоносца в центре Москвы, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Горела хлебная лавка возле храма. Угрозы церкви нет, людей внутри также нет", - сказал собеседник агентства. Ранее сообщалось, что на Большой Грузинской улице загорелась кровля храма Великомученика Георгия Победоносца на площади 20 кв. метров.

На данный момент открытое горение ликвидировано. Проводятся проливка и осмотр перекрытий.

В новость были внесены изменения (11:55 мск) - меняется заголовок, уточняется место пожара