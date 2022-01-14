В Забайкалье возбудили дело на экс-сотрудника ГИБДД, застрелившего мужчину во время погони

ЧИТА, 14 января. /ТАСС/. Следователи в Забайкальском крае возбудили уголовное дело в отношении уже бывшего сотрудника ГИБДД, который во время погони в городе Балее застрелил 34-летнего мужчину. Об этом в пятницу журналистам сообщил старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по региону Егор Марков.

Ранее в краевом УМВД сообщили об отстранении от службы сотрудника ГИБДД после погони в Забайкалье. По информации ведомства, сотрудник полиции после нескольких предупредительных выстрелов случайно попал в водителя автомобиля Toyota Vista, когда тот пытался убежать.

"Возбуждено уголовное дело в отношении начальника отделения ГИБДД межмуниципального отдела полиции "Балейский". По данным следствия, в ночь на 14 января 2022 года в Балее сотрудники полиции проводили мероприятие по выявлению водителей, управляющих транспортом в состоянии опьянения. Когда водитель одного из автомобилей не остановился по требованию сотрудников ГИБДД, полицейские начали преследование. Остановив машину, мужчина покинул ее и попытался скрыться. Полицейский в погоне за мужчиной произвел не менее четырех выстрелов, один из которых попал в голову потерпевшего. В результате 34-летний мужчина скончался на месте", - сказал Марков.

Дело возбуждено по п. "б", "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий, совершенное с применением оружия и повлекшее тяжкие последствия"). Расследование взял под свой контроль руководитель регионального следственного управления Юрий Русанов.