Начальника радиотехнических войск ВКС РФ арестовали по обвинению во взятке в 5 млн рублей

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Начальник радиотехнических войск Воздушно-космических войск РФ генерал-майор Андрей Кобан арестован по обвинению в получении взятки в 5 млн рублей. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала 235 гарнизонного военного суда, где рассматривается вопрос о продлении меры пресечения офицеру.

"Генерал-майор Кобан обвиняется по ч. 6 ст. 290 (получение взятки в особо крупном размере). По версии следствия, он получил взятку в размере не менее 5 млн рублей от генерального директора Нижегородского научно-исследовательского института радиотехники. По решению 235 гарнизонного военного суда ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - зачитал ходатайство о продлении ареста следователь ГВСУ СК РФ Виталий Дмитриев. Он попросил суд продлить срок содержания под стражей до 20 апреля.

Как сообщил корреспондент ТАСС, Андрей Кобан снят с должности начальника радиотехнических войск ВКС РФ после обвинения в получении взятки.

"Насколько мне известно, я снят с должности и выведен за штат. Кроме того, следователь в устной форме мне сообщил, что есть приказ заместителя главы Минобороны Николая Панкова о моем увольнении из вооруженных сил", - сказал Кобан в ходе заседания суда.