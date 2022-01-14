В Дагестане два человека погибли от отравления газом

МАХАЧКАЛА, 14 января. /ТАСС/. Два человека погибли от отравления угарным газом в Бабаюртовском районе Республики Дагестан. Один малолетний ребенок находится в больнице, прокуратура республики организовала проверку, сообщила в пятницу ТАСС старший помощник прокурора региона Татьяна Голубова.

"В Бабаюртовском районе два человека погибли от отравления угарным газом. Один малолетний ребенок находится в больнице. Прокуратурой республики организована проверка информации. В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований законодательства при эксплуатации газового оборудования", - сказала собеседница агентства.

По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

В пресс-службе следственного управления СК РФ по региону сообщили, что следователи в Дагестане возбудили уголовное дело по факту гибели двух человек после отравления угарным газом в Бабаюртовском районе. "Следственным управлением СК РФ по Республике Дагестан по факту смерти двух женщин от отравления угарным газом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, неустановленное лицо, действуя небрежно, не предвидя возможности наступления общественно опасных последствий своих действий самостоятельно произвел монтажные работы по установке газового обогревателя в комнате одного из частных домов в селе Бабаюрт Бабаюртовского района, не подключив к ней дымоход для отвода угарного газа.

14 января в процессе эксплуатации газового обогревателя произошло скопление угарного газа, в результате чего от отравления скончались 22-летняя женщина и 17-летняя девушка, 24-летний мужчина и ребенок 2000 года рождения доставлены в реанимационное отделение Бабаюртовской ЦРБ, где им оказывается необходимая медицинская помощь.