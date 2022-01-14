Суд рассмотрит иск о компенсации потерпевшей по делу об изнасиловании полицейскими в Уфе

УФА, 14 января. /ТАСС/. Суд повторно рассмотрит иск о компенсации морального вреда потерпевшей по делу об изнасиловании тремя экс-полицейскими в Уфе, он будет выделен в отдельное производство. Приговор обвиняемым оставлен без изменения после их апелляции, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"Осужденные, не согласившись с вынесенным приговором, обжаловали его в Шестой кассационный суд общей юрисдикции. Суд, рассмотрев доводы осужденных, признал версию следствия и выводы Верховного суда Республики Башкортостан законными и обоснованными, оставил приговор в части квалификации действий и назначенного наказания всем фигурантам без изменения. При этом судом принято решение о возврате на новое рассмотрение заявленный потерпевшей гражданский иск о компенсации морального вреда, выделив его в отдельное производство", - сказано в сообщении.

В июне 2021 года Верховный суд Башкирии приговорил экс-полицейских Салавата Галиева и Эдуарда Матвеева к семи годам, Павла Яромчука к - 5,5 года лишения свободы. Наказание Яромчуку было смягчено из-за беременности супруги. Также суд постановил взыскать в пользу потерпевшей 3 млн рублей с обвиняемых. Фигуранты дела были взяты под стражу в зале суда.

По версии следствия, в ночь на 30 октября 2018 года полицейские напали на 23-летнюю дознавательницу в одном из отделов полиции в Уфимском районе Башкирии. Было возбуждено уголовное дело по факту изнасилования и насильственных действий сексуального характера, совершенных группой лиц. Фигуранты дела были уволены из органов внутренних дел. Потерпевшую также уволили за употребление спиртных напитков на рабочем месте.