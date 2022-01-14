Гражданина США задержали в Москве за насильственные сексуальные действия над сыновьями

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Правоохранительные органы задержали в Москве гражданина США Дэвида Томаса Барнса в рамках уголовного дела о его насильственных действиях сексуального характера в отношении двух несовершеннолетних сыновей. Как уточнил ТАСС источник в правоохранительных органах, с иностранцем в настоящее время ведутся следственные действия.

"По делу о насильственных действиях сексуального характера в отношении двух сыновей в Москве задержан гражданин США Дэвид Томас Барнс. После проведения следственных действий будет решен вопрос об избрании ему меры пресечения", - рассказал собеседник агентства. Источник не уточнил детали уголовного дела.

Уроженец штата Техас Дэвид Томас Барнс в конце 2020 года был лишен родительских прав постановлением Савеловского суда Москвы. В то же время следователи проводили в отношении американца проверку совершения им преступления против половой неприкосновенности малолетних детей.

Официальными комментариями правоохранительных органов и представителей гражданина США ТАСС не располагает.