Задержанного во Владимирской области участника ячейки ИГ приговорили к 10 годам колонии

ТАСС, 14 января. Суд приговорил к 10 годам лишения свободы гражданина одной из республик Центрально-Азиатского региона, задержанного под Владимиром в ноябре 2020 года за участие в ячейке запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство "(ИГ). Эта преступная ячейка планировала совершение терактов в Московском регионе, сообщила пресс-служба управления ФСБ по Владимирской области.

"Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных и информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "интернет", на срок три года", - говорится в релизе.

В пресс-службе отметили, что мужчина 1999 года рождения, являющийся гражданином одной из республик Центрально-Азиатского региона, признан виновным по нескольким частям ст. 205 УК РФ ("Содействие террористической деятельности), ч. 1 ст. 223.1 УК РФ ("Незаконное изготовление взрывчатых веществ"), ч. 1 ст. 222.1 УК РФ ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств").

Ранее в ФСБ сообщили, что пресечена деятельность межрегиональной ячейки ИГ, участники которой намеревались совершить диверсионно-террористические акты в Московском регионе. В ноябре 2020 года во Владимирской области по месту пребывания задержанного участника группы было обнаружено и изъято самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами. По информации спецслужбы, ячейка создавалась также для вовлечения новых членов в ряды ИГ и финансирования терроризма.