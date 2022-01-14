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Суд в Благовещенске арестовал подозреваемого в похищении ребенка мужчину

Его взяли под стражу на два месяца

БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 января. /ТАСС/. Благовещенский городской суд избрал в отношении 44-летнего мужчины, подозреваемого в похищении девятилетней девочки, меру пресечения в виде ареста сроком на два месяца, сообщила пресс-служба суда.

12 января в подъезде одного из домов в Благовещенске 44-летний ранее судимый мужчина схватил девятилетнюю девочку за руку и потащил к выходу. Ребенку удалось вырваться и о произошедшем сообщить родителям, которые обратились в правоохранительные органы. В ходе оперативных мероприятий по подозрению в совершении преступления мужчина был задержан. Возбуждено уголовное дело по п. "д" ч. 2 ст. 126 УК РФ ("Похищение заведомо несовершеннолетней"), по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 12 лет.

"Суд постановил избрать в отношении обвиняемого Демченко А. Б. меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 13 марта 2022 года", - говорится в сообщении.

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