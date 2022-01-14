Гособвинение запросило для экс-министра лесного хозяйства Кировской области шесть лет

КИРОВ, 14 января. /ТАСС/. Гособвинение запросило для бывшего министра лесного хозяйства Кировской области Алексея Шургина шесть лет лишения свободы по делу о взятках за заключение договоров купли-продажи древесины, сообщили ТАСС в Ленинском районом суде Кирова, где прошли прения сторон по делу.

"Прокуратура запросила [для Алексея Шургина] шесть лет лишения свободы и запрет занимать должности [в государственных и муниципальных органах власти] на пять лет", - сказала собеседница агентства.

По версии следствия, Шургин помогал бывшему вице-губернатору Андрею Плитко брать взятки с кировских предпринимателей за сделки купли-продажи древесины. Следственные органы Кировской области 3 апреля 2020 года возбудили дело в отношении вице-губернатора Кировской области Андрея Плитко, которого задержали при получении части взятки в размере 3,4 млн рублей от регионального министра лесного хозяйства Алексея Шургина. Шургин также был задержан. Следствие считает, что Плитко создал преступную группу, участники которой наладили получение взяток от предпринимателей за заключение договоров купли-продажи древесины с учреждением "Кировгослесхоз".

Плитко, занимавший должность вице-губернатора Кировской области с марта 2019 года, а также Шургин в апреле 2020 года были уволены. На стадии следствия Шургин признал вину, активно сотрудничал со следствием в рамках заключенного досудебного соглашения. Экс-министру избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.