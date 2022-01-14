Жданов и Волков включены в перечень физлиц, причастных к экстремизму или терроризму

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Росфинмониторинг включил бывшего директора и сотрудника ФБК (признан в РФ НКО-иноагентом и экстремистской организацией) Ивана Жданова и Леонида Волкова в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Это следует из информации на сайте службы.

В реестре указаны Иван Юрьевич Жданов, родившийся 17 августа 1988 года в городе Москве, и Леонид Михайлович Волков, родившийся 10 ноября 1980 года в городе Свердловске (ныне - Екатеринбург).

В конце августа в отношении соратника Алексея Навального Леонида Волкова, Ивана Жданова и иных лиц было возбуждено дело по ч. 1 ст. 282.3 УК РФ ("Сбор средств и оказание финансовых услуг, заведомо предназначенных для финансирования экстремистской организации"). По версии следствия, Волков и Жданов, зная о том, что ФБК признан экстремистской организацией, через интернет призвали поддержать сторонников Навального и осуществлять их финансирование путем пожертвования по указанной ими ссылке.

19 декабря 2021 года Нарьян-Марским городским судом Жданов был приговорен к трем годам лишения свободы условно за совершение преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 292 УК РФ ("Служебный подлог") и ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). Приговор не вступил в законную силу, и на период апелляционного обжалования ему была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.