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Энергоснабжение населенных пунктов на Сахалине восстановлено после циклона

Из-за непогоды без света ранее остались 25 тыс. человек
' Юрий Рыжов/ТАСС/Ruptly'

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 14 января. /ТАСС/. Ремонтные бригады в пятницу восстановили подачу электричества, нарушенную из-за сильного ветра, во все дома на Сахалине, сообщается в Twitter Минэнерго РФ.

С ночи 13 января порядка 25 тыс. человек на Сахалине остались без электричества из-за аварий на электросетях. Причиной послужил сильный ветер. В четверг количество оставшихся без света потребителей сократилось до 2 тыс. человек.

"Энергетики восстановили электроснабжение всех потребителей на Сахалине", - говорится в посте.

Ранее спасатели объявили в Сахалинской области штормовое предупреждение на 12-14 января. На островах третий день бушуют метель и сильный ветер. Дети в ряде городских округов, включая Южно-Сахалинск, третий день находятся на дистанционном обучении, сотрудники многих учреждений - на удаленной работе. Нарушена работа всех видов транспорта. На Курильских островах ветер повредил крыши и фасады домов.

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