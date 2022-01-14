Россиянка погибла в ходе беспорядков в Жамбылской области Казахстана

НУР-СУЛТАН, 14 января. /ТАСС/. Гражданка России погибла в начале января в ходе погромов в Жамбылской области Казахстана. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба посольства РФ в республике.

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"В генеральное консульство России в Алма-Ате поступила информация о том, что в городе Тараз (Жамбылская область) на юге Казахстана во время погромов 6 января от рук бандитов погибла гражданка России, мать троих детей М. В. Ким 1995 года рождения. Преступление было совершено в момент, когда Ким покидала место своей работы", - говорится в сообщении посольства в Facebook.

Генконсульство России в Алма-Ате связалось с матерью погибшей, ее родными и близкими. "Направлено обращение к руководству области с просьбой взять ситуацию на контроль и предоставить возможное содействие семье погибшей. В свою очередь генеральное консульство прорабатывает вопрос об оказании семье Ким материальной помощи", - отметили в пресс-службе.

Посольство России в Казахстане направило запрос в правоохранительные органы Казахстана о необходимости тщательного и всестороннего расследования этого преступления.

"Рассчитываем, что личности преступников будут установлены, они будут преданы правосудию и наказаны по всей строгости закона. Посольство России в Казахстане выражает искренние соболезнования родным и близким погибшей и желает им сил и выдержки в это тяжелое для них время", - говорится в сообщении.