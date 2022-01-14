Сделавший два круга борт из Алма-Аты благополучно приземлился в Шереметьево

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Самолет рейсом Алма-Аты - Москва в зоне аэропорта Шереметьево зашел на второй круг по техническим причинам, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"В зоне ожидания аэропорта Шереметьево самолет Airbus A-321 рейсом Алма-Аты - Москва зашел на второй круг по техническим причинам", - сказал собеседник агентства.

По данным сервиса Flightradar24, самолет сделал петлю недалеко от аэропорта и еще два круга в зоне ожидания перед посадкой. В настоящее время борт благополучно приземлился.