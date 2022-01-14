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Экс-начальника радиотехнических войск ВКС РФ отправили в СИЗО "Матросская Тишина"

Андрей Кобан не признал себя виновным в получении взятки
Андрей Кобан (справа) Минобороны России
Описание
Андрей Кобан (справа)
© Минобороны России

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Бывший начальник радиотехнических войск ВКС РФ генерал-майор Андрей Кобан отправлен в СИЗО-1 "Матросская Тишина". Об этом сказано в публикации "Газеты ОНК" - официального печатного органа Общественных наблюдательных комиссий.

"Насколько нам известно, в настоящее время арестованный находится в СИЗО-1 в Москве. В ближайшее время мы посетим его и узнаем об условиях его содержания", - написано в газете.

Ранее сообщалось, что Кобан обвиняется по ч. 6 ст. 290 (получение взятки в особо крупном размере). По версии следствия, он получил взятку в размере не менее 5 млн рублей от генерального директора Нижегородского научно-исследовательского института радиотехники.

Кобан не признал себя виновным. Причастность генерала к взятке подтверждается показаниями свидетелей, а также данными оперативно-разыскных мероприятий, которые проводились с участием сотрудников ФСБ, подчеркнул следователь. Также ранее суд арестовал имущество генерала.

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