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При пожаре на нефтеперерабатывающем заводе в Кувейте погибли два человека

Возгорание произошло во время проведения работ по техническому обслуживанию одной из установок сжижения газа

КАИР, 14 января. /ТАСС/. Пожар возник в пятницу на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в кувейтском порту Ахмади, расположенном к югу от столицы страны - города Эль-Кувейт. Об этом сообщила Кувейтская национальная нефтяная компания на своей странице в Twitter.

Отмечается, что возгорание произошло во время проведения работ по техническому обслуживанию одной из установок сжижения газа. На место происшествия прибыли пожарные бригады, которым удалось потушить огонь. В результате инцидента погибли двое рабочих, которые являлись выходцами из Азии, еще 10 человек пострадали. Пятеро пострадавших, госпитализированных с тяжелыми ожогами, находятся в критическом состоянии.

В руководстве компании выразили глубокие соболезнования родственникам погибших.

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