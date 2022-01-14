При пожаре на нефтеперерабатывающем заводе в Кувейте погибли два человека

КАИР, 14 января. /ТАСС/. Пожар возник в пятницу на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в кувейтском порту Ахмади, расположенном к югу от столицы страны - города Эль-Кувейт. Об этом сообщила Кувейтская национальная нефтяная компания на своей странице в Twitter.

Отмечается, что возгорание произошло во время проведения работ по техническому обслуживанию одной из установок сжижения газа. На место происшествия прибыли пожарные бригады, которым удалось потушить огонь. В результате инцидента погибли двое рабочих, которые являлись выходцами из Азии, еще 10 человек пострадали. Пятеро пострадавших, госпитализированных с тяжелыми ожогами, находятся в критическом состоянии.

В руководстве компании выразили глубокие соболезнования родственникам погибших.