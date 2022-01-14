Дела возбудили после утечки фтороводорода на заводе в Кирово-Чепецке

КИРОВ, 14 января. /ТАСС/. Дела возбуждены в отношении "ГалоПолимер Кирово-Чепецк" и четырех должностных лиц предприятия после утечки фтороводорода на заводе в ноябре 2021 года, сообщается в пятницу на сайте Западно-Уральского управления Ростехнадзора.

"По результатам расследования аварии 29 декабря 2021 года в отношении ООО "ГалоПолимер Кирово-Чепецк" возбуждено дело и составлен протокол об административном правонарушении по части 3 статьи 9.1 КоАП РФ. Протокол направлен в Кирово-Чепецкий районный суд для рассмотрения и решения вопроса об административной приостановке эксплуатации оборудования цеха №144. Кроме того, в отношении четырех должностных лиц возбуждены дела об административном правонарушении по части 3 статьи 9.1 КоАП РФ", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, комиссия 28 декабря 2021 года завершила техническое расследование причин аварии, произошедшей 12 ноября прошлого года на площадке производства хладонов (фреонов) и фторхлорорганических соединений цеха №144 ООО "ГалоПолимер Кирово-Чепецк".

"В ходе расследования комиссия установила, что авария произошла из-за образования продольной трещины на втором от сборника фтористого водорода гнутом отводе, вследствие чего произошла разгерметизация технологического трубопровода подачи фтористого водорода из сборника в реактор и выход фтористого водорода за пределы технологического оборудования в рабочую зону помещения кабины, корпуса цеха и канализацию кислых стоков", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, должностные лица не проконтролировали состояние оборудования, систем вентиляции. Комиссия разработала и предложила мероприятия, которые позволят в дальнейшем при эксплуатации опасного производственного объекта избежать аварийной ситуации. Исполнение мероприятий взято на контроль специалистами Западно-Уральского управления Ростехнадзора.

О выбросе фтороводорода

По данным администрации Кирово-Чепецка, 12 ноября в 11:50 в цехе №144 на предприятии ООО "ГалоПолимер Кирово-Чепецк" произошел выброс фтороводорода, который был локализован в течение часа службами МЧС на промплощадке. По данным ведомства, опасности для населения не было, никто не пострадал. В ЕДДС Кирово-Чепецка сообщали, что облако не вышло за пределы границ завода, превышений ПДК не было обнаружено.

Фтороводород - это бесцветный токсичный газ (при стандартных условиях) с резким запахом, при температуре ниже 19,9 градусов - бесцветная подвижная летучая жидкость. Фтористый водород применяют для получения криолита, фтористых производных урана, фреонов, фторорганических веществ, матового травления силикатного стекла.

Группа компаний "ГалоПолимер" - один из крупнейших производителей фторполимерной продукции, поставляющий на мировой рынок 9% всего вырабатываемого объема, российский изготовитель фторопластов и изделий из них. В состав группы компаний "Галополимер" в том числе входит ООО "Галополимер Кирово-Чепецк".