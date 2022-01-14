СМИ: полиция Дели обнаружила самодельную бомбу на рынке за несколько дней до праздника

НЬЮ-ДЕЛИ, 14 января. /ТАСС/. Правоохранительные органы национального столичного округа Дели обнаружили и обезвредили в пятницу самодельное взрывное устройство, заложенное на одном из оживленных рынков на востоке столицы. Об этом сообщила газета India Today со ссылкой на полицию.

Самодельная взрывчатка весом 1,5 кг была спрятана в сумке. "Взрывное устройство обезврежено", - заявил комиссар полиции Ракеш Астхана. Оно могло быть приведено в действие с использованием мобильного телефона, в результате взрыва могли быть серьезные разрушения и жертвы, указал полицейский.

По предварительным данным, взрывчатка была заложена для совершения теракта в преддверии отмечаемого в Индии 26 января национального праздника - Дня республики. Начато расследование.