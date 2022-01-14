{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СМИ: полиция Дели обнаружила самодельную бомбу на рынке за несколько дней до праздника

Самодельная взрывчатка весом 1,5 кг была спрятана в сумке

НЬЮ-ДЕЛИ, 14 января. /ТАСС/. Правоохранительные органы национального столичного округа Дели обнаружили и обезвредили в пятницу самодельное взрывное устройство, заложенное на одном из оживленных рынков на востоке столицы. Об этом сообщила газета India Today со ссылкой на полицию.

Самодельная взрывчатка весом 1,5 кг была спрятана в сумке. "Взрывное устройство обезврежено", - заявил комиссар полиции Ракеш Астхана. Оно могло быть приведено в действие с использованием мобильного телефона, в результате взрыва могли быть серьезные разрушения и жертвы, указал полицейский.

По предварительным данным, взрывчатка была заложена для совершения теракта в преддверии отмечаемого в Индии 26 января национального праздника - Дня республики. Начато расследование.

Теги
Индия
Офицера ФСО обвиняют в хищении 700 тыс. рублей при реконструкции башен московского Кремля
Как сказано в материалах дела, в 2018 году, совершая преступление, Алексей Голохвостов встретился с руководителем ООО "Петербургский Ренессанс" Иваном Оренчуком в Александровском саду и получил от него взятку
Читать полностью