В Рязани возбудили дело о неуплате налогов на 120 млн рублей при выполнении нацпроекта

ТАСС, 14 января. Следственный комитет возбудил уголовное дело о неуплате налогов на сумму более 120 млн рублей в отношении руководителя рязанской компании, исполняющей контракты по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Об этом в пятницу сообщили журналистам в региональном следственном управлении СК РФ.

"Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Рязанской области в отношении руководителя рязанского предприятия, осуществляющего строительство автомобильных дорог и автомагистралей, возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (п. "б" ч. 2 ст. 199 УК РФ)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, фигурантом дела является директор коммерческой организации, которая в период с 2018 по 2020 год исполняла государственные контракты по национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Руководитель компании включил в налоговые декларации заведомо ложные сведения о налоговых вычетах в связи оформлением фиктивных сделок по приобретению товаров и услуг у ряда предприятий, которые в действительности их не поставляли и не оказывали, уклонился от уплаты НДС с организации на сумму более 120 млн рублей.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов межрайонной ИФНС России по Рязанской области и УЭБиПК УМВД России по Рязанской области.