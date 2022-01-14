На трассе в Башкирии столкнулись шесть автомобилей

УФА, 14 января. /ТАСС/. Пять человек, в том числе двое детей, получили травмы в результате столкновения шести автомобилей на трассе в Башкирии. На месте происшествия организовано реверсивное движение, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону в пятницу.

"В Кармаскалинском районе вблизи н. п. Ильтеряково произошло дорожно-транспортное происшествие на дороге регионального значения Уфа - Белорецк - Магнитогорск с участием шести легковых транспортных средств. В результате ДТП погибших нет, пострадали пять человек, из них два ребенка (2011 и 2006 годов рождения), двое взрослых и один ребенок (2006 года рождения) направлены на осмотр в ГБУЗ РБ ГБ №22 г. Уфа, один взрослый и один ребенок (2011 года рождения) направлены на осмотр в ГБУЗ РБ ГБ №21", - сказано в сообщении.

Сотрудники МЧС помогли извлечь пострадавших из поврежденных автомобилей, на месте ДТП организовано реверсивное движение.

По данным Башгидромета, в пятницу в отдельных районах республики ожидается метель, усиление ветра до 15-20 м/с, на дорогах снежные заносы, ухудшение видимости.