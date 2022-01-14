Офицера ФСО обвиняют в хищении 700 тыс. рублей при реконструкции башен московского Кремля

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Новый эпизод появился в деле бывшего замглавы отделения управления капитального строительства службы инженерно-технического обеспечения ФСО подполковника Алексея Голохвостова - его считают причастным к хищению 700 тыс. рублей при реконструкции 11 башен московского Кремля. Об этом сказано в материалах дела, оглашенных в 235-м Гарнизонном военном суде, где идет слушание дела по существу.

"Будучи сотрудником управления капитального строительства службы инженерно-технического обеспечения ФСО Голохвостов имел контрольно-распорядительные полномочия в отношении подрядчиков, выполняющих работы по госконтракту с ФСО. Пользуясь своим положением, он потребовал от ООО "Петербургский Ренессанс", которое занималось реконструкцией объектов культурного наследия, взятку в размере 700 тыс. рублей. В случае невыполнения своих требований он угрожал создать помехи в приемке и согласовании работ по реконструкции 11 башен московского Кремля", - зачитал представитель Главной военной прокуратуры Олег Бойко текст обвинительного заключения.