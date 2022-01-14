В Москве задержали подозреваемого в финансировании террористов в Сирии и Ираке

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Следователи задержали в Москве подозреваемого в финансировании террористической организации в Сирии и Ираке. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

"В ходе совместной работы следователей ГСУ СК России по Москве и оперативных сотрудников установлен и задержан еще один участник, подозреваемый в совершении преступления, 1978 года рождения. По месту его проживания проведен обыск, в ходе которого обнаружены и изъяты банковские карты, электронные носители и технические средства", - сообщила Иванова.

По данным следствия, подозреваемый вступил в группу в мобильном приложении, в которую организатор финансирования терроризма на территории Московского региона Алим Бегиев приглашал людей, согласившихся финансировать запрещенную террористическую организацию на территории Сирии и Ирака. Всего в это сообщество вошло порядка 30 участников. Они на своих банковских картах собирали деньги, которые затем они переводились на расчетные счета лиц, принимающих участие в боевых действиях в составе незаконного вооруженного формирования. Деньги использовались для материально-технических подразделений террористических организаций. Ранее Бегиев приговорен к 17 годам колонии строгого режима, его соучастники также признаны виновными и приговорены к длительным срокам лишения свободы.

Сейчас с задержанным проводятся следственные действия, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Дело расследуется по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности). Данная статья предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.