СК возбудил уголовное дело об убийстве после пропажи в Татарстане 10-летнего ребенка

КАЗАНЬ, 14 января. /ТАСС/. Следователи в Татарстане возбудили уголовное дело по статье "Убийство" после пропажи 10-летнего мальчика, который накануне ушел из школы и не вернулся домой. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Татарстану.

"13 января 2022 года в городе Казани ушел из школы и не вернулся домой мальчик 2012 года рождения. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство")", - сообщили в СК.

В Следственном комитете сообщили, что ранее мальчик уже уходил из дома. В последний раз его видели утром 14 января у точки общепита на улице Татарстан города Казани. В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения ребенка.