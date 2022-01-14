В Росавиации назвали причину вынужденной посадки борта S7 в Иркутске

ТАСС, 14 января. Приборы самолета авиакомпании S7 Airlines, выполнявшего рейс Магадан - Новосибирск и вынужденно севшего в Иркутске 2 декабря 2021 года, из-за ошибок экипажа и персонала аэропорта при очистке воздушного судна от снега неправильно регистрировали скорость, из-за чего отключился автопилот. Пилотам пришлось вручную сажать борт, следует из отчета Росавиации (копия документа имеется в распоряжении ТАСС).

Самолет авиакомпании S7 Airlines, выполнявший рейс из Магадана в Новосибирск, 2 декабря 2021 года совершил вынужденную посадку в аэропорту Иркутска после сбоя электроники. Как сообщали ТАСС в аэропорту, посадка прошла на ручном управлении, на борту находились 199 человек, никто не пострадал. В S7 сообщали, что самолет попал в зону сильного обледенения, что привело к отключению автопилота, но потери управления при этом не случилось. В компании ранее сообщили, что не исключают возможность неправильной противообледенительной обработки самолета.

"В процессе набора высоты из-за разницы в регистрации воздушных скоростей произошел переход системы управления самолета из режима normal (обычный режим управления - прим. ТАСС) в режим direct (резервный режим управления самолетом, при котором не используется автопилот - прим. ТАСС) в канале керна, а в канале тангажа - Alternate (еще один режим без автопилота - прим. ТАСС). При этом через одну секунду после отключения автопилота произошло кратковременное срабатывание сигнализации о сваливании самолета", - говорится в документе.

Как установили в ходе расследования специалисты Росавиации, перед вылетом самолет был покрыт слоем снега. От снега были очищены стабилизаторы и крылья самолета, также они были обработаны противообледенительной жидкостью. Однако во время обогрева лобового стекла воздушного судна часть снега растаяла и стекла на фюзеляж, где замерзла около приемников полного давления, образовав ледяной барьер. Данный заслон искажал воздушные потоки и, как следствие, приводил к недостоверным сведениям о скорости самолета, пока лед не сорвало потоком воздуха.

Также стало известно, что экипаж и наземный персонал не обсуждали вопрос очистки от снега верхней части фюзеляжа и носовой части, считая, что снег не мокрый, а "пушистый" и сам слетит в процессе взлета. По существующим нормативам, экипаж и наземный персонал должны были очистить нос и верхнюю часть фюзеляжа, чтобы избежать подобной ситуации.