МВД просит арестовать одного из предполагаемых хакеров, распространявших вирусы-вымогатели

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Следователи следственного департамента МВД просят Тверской суд Москвы арестовать одного из участников группы хакеров, рассылавших вирусы для вымогательства денег и задержанных ФСБ после обращения из США. Как уточнила ТАСС пресс-секретарь суда Ксения Розина, следствие просит отправить предполагаемого хакера в СИЗО на два месяца.

"В суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до двух месяцев в отношении Муромского Романа Геннадьевича, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 187 УК РФ ("Неправомерный оборот средств платежей")", - сказала собеседница агентства. По ее словам, судебное заседание запланировано на ближайшее время.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, Муромский является одним из 14 участников организованного преступного сообщества, задержанного правоохранителями при оперативной поддержке сотрудников ФСБ России.

Ранее в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России ТАСС сообщили, что во взаимодействии со следственным департаментом МВД России в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской и Липецкой областях пресечена противоправная деятельность членов организованного преступного сообщества под названием REvil. В ЦОС подчеркнули, что основанием для разыскных мероприятий "послужило обращение компетентных органов США, сообщивших о лидере преступного сообщества и его причастности к посягательствам на информационные ресурсы зарубежных высокотехнологичных компаний путем внедрения вредоносного программного обеспечения, шифрования информации и вымогательства денежных средств за ее дешифрование".

Группировка REvil считается одной из самых активных кибербанд в мире. Она совершила несколько крупных атак, в том числе на компанию Apple и правительство Техаса. По 25 адресам мест пребывания 14 участников организованного преступного сообщества изъяли свыше 426 млн рублей, в том числе в криптовалюте, $600 тыс., €500 тыс., а также компьютерную технику, криптокошельки, использовавшиеся для совершения преступлений, 20 автомобилей премиум-класса, приобретенные на денежные средства, полученные преступным путем. Задержанным предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 187 УК РФ ("Неправомерный оборот средств платежей").