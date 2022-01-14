В Перми стрелявшего в полицейских пенсионера признали невменяемым

ПЕРМЬ, 14 января. /ТАСС/. Пермский пенсионер, который 16 сентября 2021 года стрелял в дверь соседей, в сторону детского сада, а затем и в прибывших полицейских, признан невменяемым. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Пермскому краю.

Как ранее сообщал ТАСС, 81-летний мужчина выстрелил в полицейских, которые прибыли после сообщения о стрельбе в одной из квартир Перми. В ходе спецоперации полицейские вместе с сотрудниками Росгвардии проникли в дом и задержали стрелка.

"Проведенная судебная комплексная психолого-психиатрическая экспертиза показала, что мужчина имеет психическое заболевание и не может осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими", - говорится в сообщении.

Также были возбуждены уголовные дела предусмотренные ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство"), ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Угроза применения насилия в отношении представителя власти, в связи с исполнением им своих должностных обязанностей") и ч. 1 ст. 222 УК РФ("Незаконное хранение огнестрельного оружия"). В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения вопроса о применении в отношении мужчины принудительных мер медицинского характера.