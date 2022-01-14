В Калининградской области ветер повалил более 130 деревьев

КАЛИНИНГРАД, 14 января. /ТАСС/. Штормовой ветер с порывами до 29 м/с, пик которого пришелся на утренние часы пятницы, повалил в Калининградской области более 130 деревьев. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по региону.

"Пик разгула стихии, бушевавшей с вечера четверга, пришелся на утро пятницы. На данный момент на территории региона ветер повалил 133 ветхих дерева, 101 из них уже убрано представителями муниципальных служб и сотрудниками МЧС России, упавшими деревьями было повреждено 10 автомобилей", - рассказали в пресс-службе.

Как сообщалось ранее, в некоторых населенных пунктах области регистрировались кратковременные отключения электроэнергии. Согласно оперативным данным компании "Россети Янтарь" на 16:00 мск, размещенным на ее официальном сайте, специалисты продолжают восстанавливать энергоснабжение в 11 населенных пунктах на территории Светловского и Зеленоградского городских округов.

Пресс-служба регионального главка МЧС России особо отмечает, что социально значимые объекты в зону отключения электроэнергии не попали. Также подчеркивается, что сейчас чрезвычайных ситуаций, связанных с комплексом неблагоприятных погодных явлений не зафиксировано, информации о пострадавших не поступало.

Штормовое предупреждение, объявленное 13 января в Калининградской области, отменено. По прогнозам метеорологов, в субботу на территории Калининградской области ожидается облачная с прояснениями погода, ветер северо-западный ночью 12-17 м/с, днем 7-12 м/с. Ожидается температура воздуха ночью до плюс 3 градусов, днем - от плюс 1 до плюс 4 градусов.