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МАК начал расследование крушения легкомоторного самолета в Алтайском крае

В результате инцидента пострадали два человека

БАРНАУЛ, 14 января. /ТАСС/. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сформировал комиссию для расследования причин крушения легкомоторного самолета в Алтайском крае, говорится в сообщении комитета.

"14 января в районе населенного пункта Белокуриха Алтайского края произошло авиационное происшествие с самолетом "Аэропракт-22" RA-0604A. По имеющейся информации, находившиеся на борту пилот и пассажир получили травмы, воздушное судно значительно повреждено. Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе", - говорится в сообщении.

 

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