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Суд арестовал бывшего начальника ремонтно-строительного управления РАН

Сергея Дягильца обвиняют в хищении 219 млн рублей

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Таганский суд Москвы арестовал бывшего начальника ремонтно-строительного управления Российской академии наук Сергея Дягильца по обвинению в мошенничестве на сумму более 219 млн рублей. Об этом сказано в материалах дела, с которыми ознакомился корреспондент ТАСС.

"Органами предварительного расследования Дягилец С. М. обвиняется в совершении мошенничества в особо крупном размере. По версии органов следствия, Дягилец в период с 2014 по 2018 год совместно с неустановленными лицами путем обмана похитил денежные средства в общей сумме 219 млн 32 тыс. 333 рубля, чем причинил ФГБУ "Российская академия наук" ущерб в особо крупном размере <...>. Таганским районным судом Москвы ему избрана мера пресечения виде заключения под стражу", - сказано в постановлении суда об аресте обвиняемого.

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