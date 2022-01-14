В Тверской области шестилетний ребенок погиб после нападения собаки

ТАСС, 14 января. Шестилетний ребенок погиб в пятницу в Калининском районе Тверской области в результате нападения собаки. По факту происшествия организована проверка. По предварительным данным, мать ребенка занимается разведением собак, сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры региона.

"Происшествие случилось сегодня днем в Калининском районе, информация о гибели ребенка, которого загрызла собака, поступила буквально только что. По предварительным данным, мать ребенка занимается разведением собак. Вся информация еще уточняется", - сказали в пресс-службе.

В пресс-службе отметили, что по факту происшествия, организована проверка. Будет дана оценка действиям законных представителей несовершеннолетнего и органов профилактики.