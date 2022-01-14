В Петербурге против сотрудника транспортной полиции возбудили дело о педофилии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 января. /ТАСС/. Сотрудники уголовного розыска задержали в Санкт-Петербурге сотрудника транспортной полиции, подозреваемого в педофилии. В отношении 35-летнего мужчины возбуждено уголовное дело, сообщил ТАСС в пятницу источник в правоохранительных органах.

"По версии следствия, с 2013 по 2017 год мужчина совершал насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней падчерицы своего брата, с которым жил в одной квартире. В отношении предполагаемого педофила возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего")", - рассказал собеседник агентства, уточнив, что осенью 2021 года пострадавшей исполнилось 16 лет.

Официальным комментарием правоохранительных органов ТАСС пока не располагает.