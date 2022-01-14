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Экс-глава радиотехнических войск ВКС находится в шестиместной камере в СИЗО

Среди сокамерников Андрея Кобана - водитель бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, которого обвиняют в получении взятки

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Обвиняемый в коррупции экс-глава радиотехнических войск ВКС РФ генерал-майор Андрей Кобан помещен в шестиместную камеру в СИЗО "Матросская Тишина" в Москве. Об этом ТАСС рассказал член ОНК Москвы Александр Хуруджи, посетивший изолятор.

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"Самого генерала мы не видели, он на момент проверки был на суде по продлению ареста, но осмотрели камеру, в которой он содержится. Это шестиместная камера, среди его соседей двое обвиняются в мошенничестве, один в растрате, еще один - в преступлении, связанном с незаконным оборотом наркотиков, и еще среди сокамерников генерала - водитель бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, которого обвиняют в получении взятки от владельца фармацевтического холдинга "Биотэк" Бориса Шпигеля, а водитель проходит по делу как посредник", - рассказал Хуруджи. В камере есть телевизор, холодильник, а соседи Кобана претензий к условиям содержания не высказали.

Он добавил, что Кобан находится в СИЗО с 7 декабря 2021 года. Он обвиняется по ч. 6 ст. 290 ("Получение взятки в особо крупном размере") за получение не менее 5 млн рублей взятки от гендиректора Нижегородского НИИ радиотехники. Виновным себя Кобан не признает. Имущество генерала арестовано.

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