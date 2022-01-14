В Индии назвали причину крушения вертолета с начштаба обороны ВС

НЬЮ-ДЕЛИ, 14 января. /ТАСС/. Резкое изменение метеоусловий во время полета стало причиной крушения индийского военного вертолета, в котором погиб начальник Штаба обороны ВС Индии генерал Бипин Рават, версия диверсии исключена. Об этом со ссылкой на заявление представителя Военно-воздушных сил Индии сообщило в пятницу агентство ANI.

"Катастрофа произошла в результате вхождения вертолета в облака при неожиданном изменении погоды. Это привело к пространственной дезориентации пилота", - отметили в ВВС Индии.

Сообщается, что следственная группа с участием представителей трех видов вооруженных сил страны для расследования причин трагической аварии вертолета изучила записи регистратора полетных данных и переговоров из кабины пилота. "Механическая неисправность, диверсия или халатность в качестве причин катастрофы исключены", - подчеркнули в ВВС Индии. Основываясь на выводах следственной группы, разработан ряд рекомендаций, которые будут изучены для предотвращения подобных катастроф в будущем.

Военный вертолет, на котором находились первый в истории Индии начальник Штаба обороны ВС генерал Бипин Рават вместе с супругой и еще 12 человек, разбился 8 декабря прошлого года в южном индийском штате Тамилнад. Все, кроме одного человека - капитана Варуна Сингха, погибли. Сингх выжил, был доставлен в военный госпиталь в тяжелом состоянии, однако спустя несколько дней умер.

Генерал Рават приступил к выполнению своих обязанностей с 1 января 2020 года. Он стал первым, назначенным на эту должность. О необходимости создания такой новой для Индии должности в августе 2019 года заявил премьер-министр Нарендра Моди в контексте очередного обострения в отношениях с соседним Пакистаном.

Глава индийского правительства, прощаясь с генералом Раватом перед его похоронами, назвал его "выдающимся солдатом", который, "будучи настоящим патриотом, внес большой вклад в модернизацию Вооруженных сил Индии и аппарата безопасности".