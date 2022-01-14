Жителя КБР подозревают в вербовке пяти человек в террористическую организацию

НАЛЬЧИК, 14 января. /ТАСС/. Следственным управлением СК РФ по Кабардино-Балкарии (КБР) возбуждено уголовное дело в отношении жителя региона, подозреваемого в вербовке и вовлечении пяти человек в международную террористическую организацию "Исламское государство", запрещенную на территории РФ. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ведомства в пятницу.

"Следственными органами СК РФ по КБР возбуждено уголовное дело в отношении жителя республики, подозреваемого в совершении по двум эпизодам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205.1 ("Склонение, вербовка или иное вовлечение лица в террористическую деятельность") УК РФ", - говорится в сообщении.

Согласно материалам уголовного дела, объявленный в 2014 году в международный розыск за совершение преступлений, предусмотренных ст. 208 ("Участие на территории иностранного государства в вооруженном формировании, не предусмотренном законодательством данного государства") УК РФ, подозреваемый в середине 2016 года находился на территории Сирии.

"С целью вовлечения в террористическую деятельность новых участников, посредством мобильных мессенджеров стал поддерживать связь с пятью жителями КБР. В ходе переписки путем уговоров и убеждений он стал призывать молодых людей выехать в Сирийскую Арабскую Республику для участия в террористической деятельности", - отметили в ведомстве.

Поддавшись уговорам подозреваемого, осознавая противоправный характер своих действий, направленных на участие в деятельности "Исламского государства", в марте-апреле 2017 года указанные пятеро мужчин добровольно выехали за пределы РФ, прибыв через сопредельные государства на территорию Сирии, где добровольно вступили в состав террористической организации. "В отношении указанных лиц также были возбуждены уголовные дела за участие в деятельности террористической организации. Расследование уголовного дела продолжается", - отметили в СК.