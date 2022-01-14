В ДТП с трактором и двумя легковыми машинами в Подмосковье погиб человек

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Две легковые машины и трактор столкнулись на Минском шоссе в Подмосковье, в результате один человек погиб. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

"В 18:20 на 30-м км Минского шоссе произошло попутное столкновение легкового автомобиля Toyota, трактора и ВАЗ (легковой автомобиль). В результате ДТП водитель Toyota погиб", - сказал собеседник агентства.

На месте происшествия работают сотрудники ДПС, обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.