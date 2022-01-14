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Штормовой ветер сдул главную новогоднюю елку в центре Ростова-на-Дону

Власти города намерены выставить претензию поставщику по качеству установленной конструкции
© Елена Гриценко/ТАСС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 января. /ТАСС/. Главная новогодняя елка Ростова-на-Дону, установленная на Большой Садовой улице у входа в парк им. Горького, в пятницу упала из-за сильного ветра.

"Из-за шквалистого ветра упала городская елка у парка им. М. Горького. Пострадавших нет", - сообщили журналистам в пресс-службе мэрии.

Отмечено, что глава администрации города Алексей Логвиненко поручил разобраться с инцидентом и провести проверку в отношении поставщика елки из Санкт-Петербурга. Власти намерены выставить претензию по качеству установленной конструкции.

Как передает корреспондент ТАСС, место падения огорожено, рабочие уже приступили к разбору конструкции. Большая часть игрушек не получила повреждений при падении. Многие горожане подходят к месту ЧП, чтобы снять фото и видео.

В пятницу во второй половине дня ветер в Ростовской области усилился до 28 м/с. Температура воздуха местами опустилась до минус 13 градусов. По информации Ростовского гидрометцентра, предстоящей ночью местами и днем в субботу в большинстве районов региона пройдут небольшие и умеренные осадки в виде снега и мокрого снега. В течение предстоящих суток вновь прогнозируется усиление ветра до 28 м/с.

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