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В ХМАО двух физруков приговорили к двум годам ограничения свободы из-за гибели школьника

В феврале прошлого года девятилетний мальчик начал тонуть на уроке в школьном бассейне, его достали из воды и доставили в реанимацию больницы, однако через некоторое время он умер

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 14 января. /ТАСС/. Сургутский городской суд (Ханты-Мансийский автономный округ) признал двух учителей физкультуры виновными в причинении смерти по неосторожности после гибели в больнице девятилетнего ребенка, чуть не утонувшего в бассейне местной школы. Одному из учителей назначено наказание в виде ограничения свободы на срок два года два месяца, другому - ограничение свободы на срок два года, сообщили в пятницу в пресс-службе суда.

"Сургутским городским судом ХМАО - Югры вынесен приговор Аустеру Б. В. и А. Бауну, которые признаны виновными в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей (ч. 2 ст. 109 УК РФ). Аустеру назначено наказание в виде ограничения свободы на срок два года два месяца, Бауну - назначено наказание в виде ограничения свободы на срок два года", - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, также учителя лишены права заниматься педагогической и образовательной деятельностью на срок два года.

Как сообщалось, по данным следствия, школьник вечером 3 февраля 2021 года на уроке физической культуры во время игры со сверстниками захлебнулся и начал тонуть. Ребенка незамедлительно достали из воды и доставили в реанимацию больницы, где он спустя время умер.

По данным суда, учителя ненадлежащим образом исполняли свои профессиональные обязанности, не обеспечили охрану жизни и здоровья ученика начального класса при проведении в бассейне школы занятий по плаванию, оставив без присмотра ученика, хотя обязаны были осуществлять постоянный контроль за поведением и местонахождением детей, и предупреждать опасные ситуации.

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РоссияХанты-Мансийский автономный округ
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