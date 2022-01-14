Ребенок и трое взрослых погибли в ДТП с легковушкой и грузовиком в Самарской области

ТАСС, 14 января. Четыре человека, в том числе семилетняя девочка, погибли в результате аварии с участием легкового автомобиля и грузовика с полуприцепом, которая произошла в пятницу вечером на трассе в Самарской области. Еще один ребенок - восьмилетняя девочка доставлена в медицинское учреждение, сообщили ТАСС в пресс-службе управления МВД по региону.

По предварительной информации, водитель автомобиля Lada Priora, двигаясь со стороны города Самары в направлении города Уфы, допустил столкновение с грузовым автомобилем Mercedes с полуприцепом.

"Водитель 1981 года рождения, женщина-пассажир 1982 года рождения и семилетняя девочка из автомобиля Lada Priora погибли на месте ДТП. Во время госпитализации с места ДТП скончалась девушка-пассажир 2002 года рождения. Еще один пассажир Lada Priora - восьмилетняя девочка доставлена в медицинское учреждение", - сказала собеседница агентства.

ДТП произошло в пятницу около 19:00 (18:00 мск) на 1 157-м км дороги М-5 "Урал" в Исаклинском районе Самарской области. Сотрудники полиции выясняют подробности и обстоятельства аварии. По данному факту проводится проверка.