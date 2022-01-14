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Более 11 тыс. человек остались без электроснабжения на Ставрополье

В зону отключения попали 2 945 домов в городах Ставрополь и Михайловск

СТАВРОПОЛЬ, 14 января. /ТАСС/. Аварийное отключение электроснабжения произошло вечером в пятницу в двух городах Ставрополья. В зону отключения в Ставрополе и Михайловске попали более 11 тыс. человек, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"22:20 мск, отключение электроснабжения в двух населенных пунктах (город Ставрополь, город Михайловск). В зоне отключения находится 2 945 домовладений с населением 11 135 человек, в том числе 3 730 детей", - говорится в сообщении.

К аварийно-восстановительным работам привлечены шесть человек и три единицы техники.

В пятницу в Ставропольском крае началось усиление ветра. По прогнозу краевого Центра по гидрометеорологии, до конца суток 14 января, ночью и в первой половине дня 15 января в северной части Ставрополья ожидается усиление ветра до 30 м/с. Повсеместно по краю ожидаются снег, туманы, гололед, понижение температуры воздуха. Из-за неблагоприятного прогноза с четверга решением властей в регионе введен режим повышенной готовности.

Теги
РоссияСтавропольский край
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