Дело возбудили по факту ДТП с четырьмя погибшими в Самарской области

САМАРА, 14 января. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено после аварии, в которой погибли четыре человека, в Самарской области. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в прокуратуре региона.

"По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более лиц"), - отметили в пресс-службе.

Исполняющий обязанности прокурора Исаклинского района Коба Бенделиани взял на личный контроль ход расследования дела. Он также принял решение о передаче дела для расследования в следственное управление СК РФ по региону из полиции. Прокуратура проводит проверку по данному факту.

ДТП произошло в пятницу около 19:00 (18:00 мск) на 1 157-м км дороги М-5 "Урал" в Исаклинском районе Самарской области. По предварительной информации Управления МВД России по региону, водитель автомобиля Lada Priora, двигаясь со стороны Самары в направлении Уфы, допустил столкновение с грузовым автомобилем Mercedes в составе с полуприцепом. В результате ДТП четыре человека, в том числе семилетняя девочка, погибли. Еще один ребенок - восьмилетняя девочка - доставлена в медицинское учреждение. Сотрудники полиции выясняют подробности и обстоятельства аварии. По данному факту проводится проверка.