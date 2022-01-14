На станции Москва-Товарная-Курская произошло частичное обрушение схода пешеходного моста

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Сход пешеходного моста через железную дорогу на станции Москва-Товарная-Курская Курского направления МЖД частично обрушился, пострадавших нет. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба МЖД.

"Сегодня в 21:39 на станции Москва-Товарная-Курская Курского направления Московской железной дороги произошло частичное обрушение схода пешеходного моста через железнодорожные пути. По предварительной информации, никто не пострадал", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в связи с происшествием выход в город на улицу Шоссе Энтузиастов временно ограничен, проход на улицу Международная работает в штатном режиме.

"На место оперативно отправлена аварийная бригада. На движение поездов ситуация не повлияла. Для расследования происшествия на МЖД создана комиссия, которая установит причины произошедшего. Приносим пассажирам извинения за доставленные неудобства", - добавили в МЖД.