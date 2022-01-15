Зона аварийного отключения света расширилась до 35 тыс. жителей на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 15 января. /ТАСС/. Усилившийся ветер привел к отключению электроснабжения уже в семи муниципалитетах Ставрополья. В зоне отключения проживают более 35 тыс. человек, сообщили журналистам в субботу в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Усиление ветра началось на Ставрополье 14 января. К вечеру в регионе отключения электроэнергии зафиксировали в четырех населенных пунктах. Как сообщалось, в зоне отключения проживают более 11 тыс. человек. За несколько часов зона аварийного отключения на Ставрополье расширилась.

"Отключенными от электроснабжения остаются семь населенных пунктов - это территории Ставрополя, Михайловска, Грачевского муниципального округа. Всего в зону отключения электроэнергии попали 15 социально значимых объектов и порядка 10 тыс. домовладений с населением 35 291 человек, из них 12 126 детей", - говорится в сообщении.

По состоянию на 04:00 мск в регионе зафиксировали также падение 104 деревьев, повредило 20 кровель зданий и девять автомобилей. В результате порывистого ветра в Ставрополе башенный кран упал на здание детского сада.

К ликвидации последствий прохождения непогоды привлекли все службы экстренного реагирования края. Всего работают 128 специалистов и 31 единица техники. В ГУ МЧС России по региону функционирует оперативный штаб.

По прогнозу краевого Центра по гидрометеорологии, ночью и в первой половине дня 15 января в северной части Ставрополья ожидается усиление ветра до 30 м/с. Из-за неблагоприятного прогноза с 13 января в регионе ввели режим повышенной готовности.