СМИ: пострадавший при нападении у Токийского университета получил тяжелые ранения

ТОКИО, 15 января. /ТАСС/. 72-летний мужчина, который в субботу пострадал при нападении у престижного Токийского университета, получил тяжелые ножевые ранения. Об этом сообщило агентство Kyodo.

Мужчина и два абитуриента, которые пришли сдавать вступительные экзамены в университет и также подверглись нападению, были доставлены в больницу. Они находятся в сознании, у них диагностированы порезы.

Нападение совершил 17-летний старшеклассник из префектуры Айти. После задержания он сообщил полицейским, что ранее в этот день поджег кусок древесины на близлежащей станции метро. Вызванные на место пожарные обнаружили и потушили небольшое возгорание, в ходе этого инцидента никто не пострадал.

Нападавший также заявил, что у него возникли проблемы с учебой и пропало желание жить. При этом он не собирался поступать в университет и не знал пострадавших.

Ранее телеканал NHK проинформировал о нападении с ножом абитуриента Токийского университета на трех других абитуриентов вуза перед запланированным на субботу экзаменом.