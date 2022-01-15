Медики рассказали о состоянии пострадавших в ЧП с самолетом на Алтае

ТАСС, 15 января. Двое пострадавших в ЧП с легким самолетом в Алтайском крае, совершившим накануне жесткую посадку вблизи аэродрома, находятся в реанимации и подключены к аппаратам ИВЛ. Их состояние оценивается как крайне тяжелое, сообщили ТАСС в краевом минздраве.

"Пострадавшие находятся реанимации на ИВЛ, в крайне тяжелом состоянии. Один в сознании, второй в медикаментозной седации (искусственная кома)", - сказали в министерстве.

Легкий самолет потерпел крушение утром 14 января вблизи аэродрома села Старобелокуриха в Алтайском крае. Он совершал экскурсионный полет. Двоих пострадавших, пилота и пассажира, с тяжелыми травмами госпитализировали. Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России возбудило дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта".