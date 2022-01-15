На нескольких участках федеральных дорог в Самарской области ограничили движение

САМАРА, 15 января. /ТАСС/. Движение приостановлено на нескольких участках дорог федерального значения в Самарской области из-за неблагоприятной погоды, передает ГУ МЧС по региону.

"<...> С 06:00 15 января в связи с неблагоприятными погодными условиями (порывистый ветер, метель, ограниченная видимость) продлено временное ограничение движения для грузовых и маршрутных транспортных средств на участках [дорог]", - говорится в сообщении областного главка ведомства.

Так, движение ограничено на участке с 861 км по 1 194 км дороги федерального значения М-5 "Урал" и с 0 км по 12 км на той же трассе на подъезде к Самаре. Также на автодороге М-5 "Урал" приостановили движение с 295 км по 328 км на подъезде к Ульяновску в Самарской области. На этой же дороге в Самарской области перекрыто движение на подъезде к Оренбургу в Самарской области - с 29 км по 132 км.

Ограничения по передвижению также установили на участке с 17 км по 23 км на дороге Р-228 Сызрань - Саратов - Волгоград в Самарской и Саратовской областях, с 136 км по 209 км на трассе Р-241 Казань - Буинск - Ульяновск на участке Ульяновск - Димитровград - Самара в Самарской области.

На дороге А-300 Самара - Большая Черниговка - граница с Республикой Казахстан в Самарской области и Оренбургской области запретили движение с 23 км по 172 км. Также перекрыт участок с 0 по 165 км на дороге Р-229 Самара - Пугачев - Энгельс - Волгоград на участке Обводная города Самара от а/д "Урал" до Самара - Волгоград в Самарской области.

Планируется, что ограничения могут снять в 12:00 в субботу.

В Самарской области вторые сутки действует желтый уровень опасности из-за сильного снега, ветра и метелей. Так, в субботу снова ожидается сильный снег, местами метель при видимости 500-1000 м, а также усиление юго-восточного ветра днем и северо-западного ветра до 15-20 м/ с, передает Приволжское УГМС. Там также предупредили о снежных заносах на дорогах.