В ДТП с автобусом в Москве пострадали 12 человек

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Количество пострадавших в результате столкновения пассажирского автобуса и легкового автомобиля в Москве увеличилось до 12 человек, из них двое детей. Об этом ТАСС в субботу сообщил источник в экстренных службах.

"По уточненным данным, в результате ДТП 12 человек получили травмы в ДТП, их осматривают медики. Состояние оценивается", - сказал собеседник агентства.

Ранее источник ТАСС сообщал, что пострадали 11 человек, в том числе двое детей. По данным столичной Госавтоинспекции, пострадали пять человек, включая ребенка.

Пассажирский автобус и легковая машины столкнулись утром в субботу на Варшавском шоссе в районе дома 179. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и скорой медицинской помощи. Выясняются все обстоятельства произошедшего.