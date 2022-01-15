Пожарные спасли пять человек из горящего многоквартирного дома в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 января. /ТАСС/. Пять человек спасены из многоквартирного дома в Екатеринбурге, где произошло возгорание на площади 40 кв. м. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области в субботу.

"На площади 40 кв. м повреждено домашнее имущество в квартире, расположенной на 12-м этаже муниципального 12-этажного жилого дома. <…> Звеном газодымозащитной службы с помощью спасательных устройств дыхательных аппаратов по незадымляемым лестничным маршам спасены пять человек", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, до прибытия пожарных подразделений было эвакуировано 13 человек, в том числе трое детей. В тушении пожара были задействованы 10 единиц техники, 36 человек личного состава. Пожар потушен.