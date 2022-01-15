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При пожаре в частном доме в Ростовской области погибли пять человек

На месте происшествия работают следователи

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 января. /ТАСС/. Пожар возник в субботу в частном доме в Каменском районе Ростовской области, погибли пять человек. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК по региону.

"По предварительным данным, ранним утром 15 января в частном домовладении в поселке Глубокий Каменского района, где постоянно проживал 45-летний мужчина со своей 55-летней сожительницей, произошел пожар. В результате пожара хозяин домовладения, его сожительница и трое знакомых, личности которых устанавливаются, погибли на месте происшествия", - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что на месте происшествия работают следователи, криминалисты следственного управления, проводится осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, назначены судебно-медицинские, пожаротехническая судебные экспертизы.

В населенный пункт также незамедлительно выехал заместитель прокурора области Сергей Капитонов и исполняющий обязанности Каменского городского прокурора Дмитрий Яценко. Прокуратура проверит соблюдение требований федерального законодательства, взят на контроль ход процессуальной проверки, организованной следственным органом.

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